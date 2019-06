जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग में सुरक्षाबलों पर आतंकी हमला, 5 CRPF जवान शहीद, 2 आतंकी ढेर

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने सुरक्षाबलों को निशाना बनाया है। अनंतनाग में आतंकियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की टीम पर हमला बोला है। बस स्टैंड के पास आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग की। जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वहीं सुरक्षाबलों ने 2 आतंकियों को भी मार गिराया है। इस हमले में एक महिला समेत 4 जवान घायल भी हो गए हैं। वहीं अनंतनाग का SHO भी गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकी संगठन अल मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। शहीद हुए जवान असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के थे।

सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन तेज किया

सुरक्षाबलों ने इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। हालांकि दोनों तरफ से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षाबलों ने लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि आतंकी बाइक पर सवार होकर आए थे और बस स्टैंड के पास सुरक्षाबलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।

