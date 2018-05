नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में आतंकी एकबार फिर बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे लेकिन सुरक्षाबलों की मुश्तैदी ने आतंकियों को मंसूबों पर पानी फेर दिया। श्रीनगर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में आतंकवादियों ने करालखुर्द पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। आतंकियों ने पहले थाने पर गोलीबारी की उसके बाद हैंड ग्रेनेड फेंक दिया।हमले में पुलिस के दो जवान के जख्मी होने की खबर आ रही है।

#Visuals Jammu & Kashmir: Terrorists threw grenade at Kral Khud police station in Srinagar ; No loss of life reported, more details awaited. pic.twitter.com/GXMxwaDb5U