मौसम अपडेट: बंगाली की खाड़ी में उठा चक्रवात तूफान 'गाजा', अगले 24 घंटों में इन इलाकों पर पड़ेगा असर

नई दिल्ली। एक बार फिर से जबरदस्त चक्रवात तूफान आने की खबर है। बंगाल की खाड़ी में गाजा तूफान उठा है। तेज हवाएं चलने वाली हैं। चक्रवात जैसी स्थिति बनने की वजह से अगले हफ्ते भारी बारिश हो सकती है। यह सिस्टम उत्तर तमिलनाडु के ऊपर से निकलेगा। मौसम विभाग ने पहले ही जानकारी दी थी कि आज सुबह चक्रवात तूफान गाजा बन जाएगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणपूर्व और मध्य बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव पश्चिम-उत्तरपश्चिम की ओर पिछले 6 घंटे में 12 किमी/घंटा की रफ्तार से बढ़ गया और चक्रवाती तूफान 'गाजा' में तब्दील होकर और तेज हो गया है। अगले 24 घंटे में ये चक्रवात गंभीर रूप ले सकता है। जिसके बाद 48 घंटों के अंदर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में पहुंचेगा।

'गंभीर' बनी हुई है दिल्ली की हवा, निर्माण कार्य और ट्रकों के प्रवेश पर लगी रोक बढ़ी

The Cyclonic storm ‘GAJA’ over Bay of Bengal lay centred at 0830 hrs IST of today, the 11th November, 2018 near latitude 13.5°N and longitude 88.9°E, likely to cross north Tamil Nadu – south Andhra Pradesh coasts as a Cyclonic Storm during 15th November forenoon. pic.twitter.com/0ISrvsQSxt