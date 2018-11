मजबूत हुआ चक्रवती तूफान 'गाजा', रेड अलर्ट जारी, इन इलाकों में दो दिन तक बारिश का पूर्वानुमान

नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवती तूफान 'गाजा' अब मजबूत हो गया है। धीरे-धीरे तूफान आगे आ रहा है। चक्रवती तूफान 'गाजा' हर एक घंटे में 12-13 किलोमीटर भारत के तटों की तरफ बढ़ रहा है। इससे बंगाल की खाड़ी में ऊंची लहरें उठ रही हैं। ओड़ीशा से तमिलनाडु तक तटीय इलाकों में ते हवाएं चलने लगी हैं और बादल बढ़ गए हैं। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि चक्रवात गाजा चेन्नई (तमिलनाडु) से करीब 740 किलोमीटर दूर है और नागपट्टिनम (तमिलनाडु) से करीब 840 किलीमीटर दूर है। अगले 48 घंटों में चक्रवाती तूफान आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकरा सकता है। चक्रवात के कारण भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। बता दें कि इससे पहले रविवार को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने तमिलनाडु के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। 15 नवंबर को चक्रवात तूफान 'गाजा' 80-90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर तमिलनाडु के नागपट्टिनम और चेन्नई के तट के बीच पहुंचने की संभावना है। साथ ही बारिश का भी अनुमान लगाया गया था।

दो दिन तक बारिश का अनुमान

मौसम विभाग ने भीषण बारिश का भी अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु के उत्तर तटीय क्षेत्रों और आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय इलाकों में 14 नवंबर को भीषण बारिश होगी। वहीं उत्तर तमिलनाडु में भी मूसलादार बारिश की संभावना है। 15 नवंबर को आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय, रायलसीमा और दक्षिण तमिलनाडु में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। साथ ही मौसम विभाग ने ये भी जानकारी दी है कि अगले कुछ घंटों में एक चक्रवात मध्य पाकिस्तान और पश्चिम राजस्थान के आसपास बनने की उम्मीद है। जिसकी वजह से 13 और 14 नवंबर को कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी।

CS Gaja near latitude 13.5°N and longitude 88.5°E at 1130 IST of 11th Nov. To cross north Tamil Nadu – south Andhra Pradesh coasts during 15th November forenoon. https://t.co/wRl94BRtm1 pic.twitter.com/Mozeb5bPfB

उधर, मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट के अनुसार, चक्रवाती तूफान गाजा बंगाल की खाड़ी पर है, जो लगातार आगे बढ़ रहा है। 15 नवंबर को गाजा उत्तरी तमिलनाडु में तूतीकोरिन और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के बीच टकरा सकता है। उस दौरान भीषण हवाओं के साथ चेन्नई और विशाखापत्तनम सहित तटीय भागों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। वहीं आज दक्षिण, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इधर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में ताजा बर्फबारी देखने को मिल सकती है।

However, while moving west-southwestwards, it is

likely to weaken gradually and cross north Tamil Nadu – south Andhra Pradesh coasts between Cuddalore

(Tamil Nadu) and Sriharikota as a Cyclonic Storm during 15th November forenoon : IMD