निजी बैंकों पर लगी पाबंदी को सरकार ने हटाया, अब कर सकेंगे सरकारी लेनदेन

नई दिल्ली। भारत सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों पर सरकार संबंधी बैंक लेनदेन (टैक्स व अन्य राजस्व भुगतान सुविधा, पेंशन भुगतान और छोटी बचत) पर लगाया प्रतिबंध हटा लिया है। इस बात की पुष्टि वित्त सेवाओं के विभाग ने बुधवार को दी। पूर्व में इन सेवाओं को लेकर कुछ गिने-चुने निजी क्षेत्र के बैंकों को ही इजाजत दी गई थी।

Govt of India has lifted embargo on private sector banks (only a few were permitted earlier) for conduct of govt-related banking transactions such taxes & other revenue payment facilities, pension payments & small savings: Department of Financial Services pic.twitter.com/nqnlvC03KU