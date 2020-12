स्मृति ईरानी ने गुपकार गैंग पर भेदभाव का लगाया आरोप, कहा-पाक से आए शरणार्थियों को नहीं दिया मताधिकार

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता की नेता स्मृति ईरानी ने गुपकार गैंग को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यह संगठन पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को मताधिकार नहीं दे पाया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी को अहसास था कि जिन लोगों ने पाक को छोड़कर भारत आने का विकल्प चुना है, उन्हें यह अधिकार दिया जाना चाहिए। गुपकार गैंग ने सभी को वोट देने के अधिकार को सुरक्षित नहीं रखा है। मगर अब वोट चाहिए तो हिमायती बनकर आगे आ रहे हैं।

