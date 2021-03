दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 से घटकर 21 हुई, अब नहीं खुलेगा कोई नया ठेका

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने सोमवार को ऐलान किया कि अब दिल्ली में शराब पीने के लिए कानूनी रूप से उम्र 25 से घटकर 21 वर्ष होगी। इसके अलावा दिल्ली में कोई सरकारी शराब की दुकान नहीं होगा। जबकि आने वाले वक्त में राष्ट्रीय राजधानी में कोई नई शराब की दुकान यानी ठेका भी नहीं खोला जाएगा।

The legal age to drink in Delhi will now be 21. There will be no government liquor stores in Delhi. No new liquor shops will be opened in the national capital: Delhi Deputy CM manish sisodia pic.twitter.com/F5TZun0t4V