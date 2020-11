दिल्ली में आज भी छाई धुंध की चादर, पहले से ज्यादा बदतर हुई हवा

नई दिल्ली। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में दीपावली के दिन भी सुबह के समय धुंध की चादर छाई रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( CPCB ) के आंकड़ों के मुताबिक ITO के नज़दीक के शनिवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 दर्ज की गई जो वायु प्रदूषण के लिहाज से बहुत खराब श्रेणी में है। दीपावली के दिन भी दिल्ली-एनसीआर में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी और हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट ने लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है।

#WATCH: Smog envelopes parts of Delhi; visuals from near ITO area where Air Quality Index (AQI) is at 400, in 'very' poor category, as per Central Pollution Control Board (CPCB) data. pic.twitter.com/uNA8nwWS9D