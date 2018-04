नई दिल्ली। गुजरात के भावनगर में पुलिस और किसानों के बीच रविवार को जमकर झड़प हुई। इस दौरान किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस दौरान 10 से अधिक किसानों और आम लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि 60 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि किसान भावनगर जिले में प्रस्तावित कोयला संयंत्र के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने महिलाओं और बच्चों समेत प्रदर्शनकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया।

आपको बता दें कि किसान भावनगर जिले में प्रस्तावित कोयला संयंत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस और किसानों के बीच जमकर झड़प हो गई। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए लाठीचार्ज कर दी और उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। बता दें कि भावनगर के घोघा के पास गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लगभग दो दशक पहले लिग्नाइट संयंत्र स्थापित करने के लिए 12 गांवों में लगभग 1250 किसानों की 3377 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था।

Gujarat: 60 farmers detained, 10 injured due to tear gas shells, in Bhavnagar's Padva, during protest against possession of their land by Gujarat Power Corporation Ltd. DSP Bhavnagar says, '700 police personnel deployed, 40 tear gas shells were fired.We'll talk with the farmers.' pic.twitter.com/AQgkPEb9eq