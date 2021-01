आम जनता तक कोरोना वैक्सीन जब तक नहीं पहुंचती, तब तक नहीं खुलेंगे स्कूल: सिसोदिया

नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि राजधानी में दोबारा से स्कूलों को जल्दी कैसे खोला जाए।

उन्होंने एक सम्मेलन में कहा,‘‘इस बात पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि दिल्ली में फिर से स्कूलों को कैसे खोला जा सकता है। खासकर बोर्ड कक्षाओं के लिए क्योंकि परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा हो गई है।

Our future strategy will depend on how early vaccine is available for the normal public after frontline workers are vaccinated. We are seeing how early we can reopen the schools as dates for CBSE Board exams have been announced: Delhi Education Minister manish sisodia pic.twitter.com/9iVdYOyibu