Farmer Protest: किसान और सरकार के बीच 8 जनवरी को फिर होगी बातचीत

नई दिल्ली। किसानों और सरकार के बीच सोमवार को नए कृषि कानूनों (New Farm Laws) को लेकर बैठक खत्म हो चुकी है। अब अगले दौर की बातचीत आठ जनवरी को होनी हैै।

रिपोर्ट के अनुसार यह बातचीत दोपहर 2 बजे होगी। हालांकि आज की बैठक में बातचीत कहां तक आगे बढ़ी है यह साफ नहीं हो पाया है।

Discussion took place on our demands -- repeal of the three laws and MSP... Kannon wapasi nahi, to ghar wapasi nahi (We will not go home until the laws are withdrawn): Rakesh Tikait, Spokesperson of Bharatiya Kisan Union