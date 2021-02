किसानों को लेकर सचिन जैसे कई सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स की होगी जांच, भाजपा ने उठाए सवाल

नई दिल्‍ली। किसान आंदोलन (Farmers protest) को लेकर हाल ही में उठी अंतरराष्‍ट्रीय आवाजों के बाद भारतीय सेलिब्रिटीज ने भी इन साजिशन ट्वीट का जवाब दिया। इस मामले में महाराष्‍ट्र की सरकार (Maharashtra Government) इन सभी भारतीय सेलिब्रिटीज के ट्वीट को लेकर जांच कर सकती है। महाराष्‍ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) इस बात के संकेत दिए हैं।

इस मामले में भाजपा नेता आशीष शेलार ने बताया कि उन्हें संदेह है कि अगर महाराष्ट्र के गृह मंत्री बोलने से पहले क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं हैं, वे भारत रत्न प्राप्तकर्ता हैं। हम उनके चैट में किसी भी जांच की निंदा करते हैं। उद्धव ठाकरे से वे पूछना चाहते हैं कि उनके दिमाग क्या चल रहा है?

I doubt if Maharashtra Home Minister thinks before speaking. Sachin Tendulkar & Lata Mangeshkar are not just celebrities, they're Bharat Ratna recipients. We condemn any inquiry into their chats. We want to ask Uddhav Thackeray ji, is he in sound mind?: BJP leader Ashish Shelar https://t.co/Zl9xQr52Oo pic.twitter.com/1wPXLLUG7O