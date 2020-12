केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव बोले, वैैक्सीन तय समय पर बाजार में आएगी

नई दिल्ली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार कोरोना वैक्सीन 'कोविशील्ड' वैक्सीन का परीक्षण कर रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (सीआईआई) ने इसके दुष्प्रभाव के आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि इस वैक्सीन के परीक्षण के दौरान चेन्नई के एक प्रतिभागी का दावा था कि उस पर वैक्सीन का दुष्प्रभाव हुआ है। सीरम के अनुसार यह टीका पूरी तरह सेफ है। जांचकर्ताओं ने भी इस बात को माना है।

Adverse event will not affect the timeline in any manner whatsoever: Rajesh Bhushan, Secretary, Health Ministry on being asked about the recent adverse event in the Serum Institute of India's vaccine trial pic.twitter.com/uhsZhbSwEe