कानपुर में तीन मंजिला जर्जर इमारत ढही, कई परिवारों का था बसेरा

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में सोमवार को एक तीन मंजिला इमारत ढह गई। इमरात के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है। अनवरगंज थाने के अंतर्गत कुली बाजार इलाके में स्थित एक तीन मंजिला जर्जर स्थिति थी। इमारत सोमवार की देर शाम अचानक ढह गई।

The three-storey building was in a dilapidated condition in Kuli Bazar area under Anwarganj police station. No one is feared trapped under the debris: Mohammed Aqmal Khan, Circle Officer, Anwarganj https://t.co/oa0JVRBFpA pic.twitter.com/6Pf2I5LsUp