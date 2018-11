जम्मू-कश्मीर: अखनूर और कुपवाड़ा में बड़ी सैन्य कार्रवाई, मारे गए तीन आतंकी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में सेना की आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। मंगलवार को घाटी में 2 अलग-अलग जगहों पर सैन्य कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए हैं।

अखनूर में घुसपैठ कर रहा आतंकी ढेर

जानकार के मुताबिक, पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा एलओसी पर लगातार आतंकियों की घुसपैठ के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जवानों की मुस्तैदी की वजह से वो नाकाम साबित हो रहे हैं। मंगलवार को अखनूर में पलांवाला के पास हथियारों से लैस आतंकियों का एक दल भारत में घुसने की कोशिश में था, लेकिन वहां तैनात जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए आतंकियों के मंसूबे नाकाम साबित कर दिए। इस कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया। जवानों को हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी बरामद किया है। फिलहाल,उसके अन्य साथियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान को जारी रखा गया है।

केरन सेक्टर में मारे गए 2 आतंकी

मारे गए आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी मारे गए हैं। यहां भी इलाके में सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मारे गए तीनों आतंकियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

Jammu & Kashmir: Two terrorists killed while attempting to infiltrate in Keren sector of Kupwara district; Operation underway pic.twitter.com/vZ4EL0j1a2

In an encounter between security forces & terrorists in Akhnoor sector, Pakistani terrorist eliminated at around 01:50 pm today. Arms & ammunition recovered. The entire area has been cordoned off; search & destroy operation is still in progress: Defence PRO. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/L5arFXUQ4C