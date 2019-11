तीस हजारी मामल:दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस और गृह मंत्रालय की याचिका की खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में बीते शनिवार को वकीलों और पुलिसवालों के बीच हुई हिंसक झड़प का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच ख़बर है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है।

Delhi High Court also dismisses another application of Police seeking permission to lodge FIR against lawyers in Saket District Court incident https://t.co/0YdCuOiNsD