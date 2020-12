नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार में दरार बढ़ती जा रही है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेता ताबड़तोड़ इस्‍तीफें दे रहे हैं। वहीं कई टीएमसी के बागी नेताओं ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी यभाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली।

#WATCH | West Bengal: Trinamool Congress (TMC) workers in Kamarhati celebrate resignation of Suvendu Adhikari & other party members.



Madan Mitra says, "We're happy today as the party is free of virus & dishonest people. We'll win the upcoming election with a thumping majority" pic.twitter.com/wSw6pDQ4zX