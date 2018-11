मौसम अपटेड: जम्मू कश्मीर के साथ दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश की संभावना, कोहरा और ठंड भी बढ़ेगी

नई दिल्ली। मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ रही है। साथ ही कोहरा भी घना हो गया है। वहीं दक्षिण में कई इलाकों में बारिश हुई है। पहाड़ों पर भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। आज फिर से कई राज्यों भारी बारिश की संभावना है।

दक्षिण पूर्व अरब सागर पर बना डीप डिप्रेशन पश्चिम उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इसकी रफ्तार 12 किलो मीटर प्रति घंटे की दर्ज हुई। इससे दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में लक्षद्वीप और केरल में अब बारिश आैर हवाआेें की गति थाेड़ी धीमी हाे सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को जानकारी दी कि डीप डिप्रेशन लक्षद्वीप क्षेत्र से पश्चिम उत्तर-पश्चिम की तरफ जा रहा है। अगले 24 घंटों के बाद ही दबाव के कमजोर होने के आसार दिखार्इ रहे हैं।

इन इलाकों में होगी बारिश

बंगाल की दक्षिणपूर्व खाड़ी और भूमध्यरेखीय हिंद महासागर में इन दिनों निम्न दबाव बना हुआ है। जिससे दक्षिण खाड़ी के मध्य भागों में चक्रवातीय हवाएं चलेंगी। आज तटीय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावाना है। यहां अगले दो दिनों तक बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा दक्षिण रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में 20 वीं और 21 नवंबर को भारी बारिश होने की आशंका है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बन्स उत्तरी पाकिस्तान में बना रहा है, जिससे भारत के कुछ क्षेत्रों भी इसके दायरे में हैं। जम्मू-कश्मीर और उसके आसपास के इलाकाें का बुरा हाल हैं। वहीं पश्चिमी हिमालय में एक आैर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनता दिख रहा है। यह 22 नवंबर तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है। माैसम वैज्ञानिकों की मानें तो जम्मू-कश्मीर व उसके अासपास के इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश हो सकती है।

Deep Depression over Southeast Arabian Sea moved westwards . It lay centered over Southeast Arabian Sea near latitude 11.2°N and longitude 67.0°E, about 600 km west-northwest of Agatti . It is likely to move nearly westwards away from Lakshadweep area. pic.twitter.com/wRNNIQsN7V