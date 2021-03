मौसम अलर्टः देश के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी, पहाड़ों पर बर्फबारी से लुढ़केगा पारा

नई दिल्ली। देश के ज्यादातर इलाकों में मौसम का मिजाज ( Weather Update ) बदल रहा है। पहाड़ी इलाकों में वेदर में हो रहे बदलाव के चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी ( Snowfall ) के बीच बारिश ने पहाड़ी राज्यों में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है।

भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्‍तराखंड के भी अधिकांश हिस्‍सों में 4 मार्च को बारिश और बर्फबारी की संभावना है।

इसके साथ ही ऊंचाई वाले स्थानों पर पर बर्फीला तूफान भी दस्तक दे सकता है। वहीं दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई है।

Fairly widespread to widespread rainfall/snowfall is very likely over Western Himalayan Region (Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan & Muzaffarabad, Himachal Pradesh and Uttarakhand) during March 6 and March 7: India Meteorological Department