किसान आंदोलन पर बोले तोमर,प्रदर्शनकारियों को जल्द सच्चाई का पता चलेगा

नई दिल्ली। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को गुमराह किया गया। उनके बीच सुनियोजित तरह से झूठ की दीवार खड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा लंबे समय तक नहीं चल सकेगा। प्रदर्शनकारी किसानों को जल्द सच्चाई का पता चल सकेगा।

तोमर ने कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ ऑफ रूरल इंडिया (सीएनआरआई) की तरफ से आयोजित डिजिटल कार्यक्रम को संबोधित कर कहा कि मुझे विश्वास है कि आपके समर्थन, सकारात्मक दृष्टिकोण और समझ के साथ इन कानूनों को लागू किया जाएगा और हम किसानों को समझाने में सफल होंगे। एक नया रास्ता बनेगा और भारत की कृषि समृद्ध होगी।

I am confident that with your support, positive attitude, and understanding these laws will be implemented & we will succeed in explaining to the farmers. A new path will be created & India's agriculture will prosper: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar #FarmLaws https://t.co/StRxTNR5G2 pic.twitter.com/nu3HGNnqBA