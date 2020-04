भारत में 20 हजार के बेहद करीब पहुंचा कोरोना के मरीजों का आंकड़ा, 640 की हो गई मौत

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) संक्रमण के कुल मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health Ministry ) की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत में कुल मरीजों की संख्या 20 हजार के बेहद करीब पहुंच गई है। देश में कोरोना के कुल मरीज 19,984 हो गए हैं। इनमें से 15,474 लोग अभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि 3,869 लोगों को अस्पताल से ईलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1383 मरीज सामने आए हैं।

मरने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा

इसके अलावा कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 640 हो गई है। ये संख्या मंगलवार को 590 थी।

महाराष्ट्र और दिल्ली में डरा रहे हैं कोरोना के आंकड़े

वहीं राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा बनी हुई है। महाराष्ट्र में बुधवार तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 5218 है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 251 था। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना के कुल मरीज 2156 हैं, जबकि 47 लोगों की मौत हो चुकी है।

एमपी में कोरोना के मरीज 1500 के पार

इधर मध्यप्रदेश में भी यह आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जारी रिपोर्ट के हवाले से बुधवार सुबह तक यहां पर 1552 लोग इस वायरस से पीड़ित बताये गए हैं जिनमें से 148 को अस्पताल से छुट्टी दे दी जा चुकी है जबकि 76 लोगों की मौत हुई है ।

50 deaths and 1383 new cases reported in last 24 hours as India's total number of positive cases stands at 19,984 (including 3870 cured/discharged/migrated and 640 deaths) https://t.co/ZdpSUTPk24