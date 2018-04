तेलंगाना। नालगोंडा जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर वद्दीपतला गांव के निकट एक ट्रैक्टर के नहर में गिरने से कम से कम 9 लोग मारे गए हैं । मरने वालों में सभी महिलाये हैं। सूत्रों ने बताया कि दुर्घटना के समय ट्रैक्टर ट्रॉली लगभग 30 कृषि श्रमिकों को ले जा रहा था। तभी उसका संतुलन बिगड़ा और वह अनियंत्रित होकर एएमआरपी (अलिमिनती माधव रेड्डी प्रोजेक्ट) के निकट एक नहर में गिर गई।

बताया जा रहा है कि दुर्घटना के समय ट्रैक्टर ट्रॉली लगभग 30 कृषि मजदूरों को ले जा रहा था। वे सभी एक ही गांव के थे, और पड़ोस के पद्दाउरू मंडल में दैनिक मजदूरी पर जा रहे थे। पुलिस और स्थानीय लोगों ने अब तक नौ लाशों को नहर से निकाला है। मृतकों के संख्या बढ़ने के आसार हैं। मरने वालों के पहचान सोना (70), रामवाथ ईजा (65), जरुकुला दीवाली (30), रामवत केली (50), रामवस्तु कासली (50), बनवथ बेरी (55), भारती (35) और सुनिता (30) के रूप में की गई है। उधर हादसे में कुछ लोगों के अब भी नहर में फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। दो बच्चों की लाशें बरामद होने की भी संभावना जताई जा रही है पर इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।

#Visuals from Telangana: Nine dead, several injured after the tractor-trolley they were travelling in fell into a canal in Nalgonda. pic.twitter.com/9fCVcEp1Yi