Chandigarh की शानदार पहल, बीमार पेड़ों के लिए Tree Ambulance सेवा

चंडीगढ़। ट्री एंबुलेंस ( Tree Ambulance ) जानेगी पेड़ों का हालचाल! जी हां, ये सुनने में थोड़ा अजीब सा जरूर लग रहा है लेकिन वाकई में अब इंसानों को अस्पताल तक पहुंचाने वाली एंबुलेंस जैसी ही गाड़ी अब पेड़ों के उपचार के लिए मौजूद रहेगी। दीमक से खोखले हो चुके या बीमार पेड़ों ( sick trees ) का होगा इलाज भी होगा। इस प्रॉजेक्ट का नाम रखा गया है ट्री एंबुलेंस। यह एंबुलेंस बीमार पेड़ों के पास जाकर उनका हालचाल जानेगी ( for saving trees ) और इलाज भी करेगी।

चंडीगढ़ ( Chandigarh ) प्रशासन ने आपातकालीन 'ट्री एंबुलेंस' सेवा शुरू की है, जो केंद्र शासित प्रदेश में सड़ने और बीमारी पेड़ों की जरूरतों को पूरा करेगी। चंदीगढ़ प्रशासन ने कहा, "हमने देखा है कि कई पेड़ दीमक और अन्य कीड़ों के कारण सड़ रहे थे। इसलिए हम पेड़ों के लिए एक एंबुलेंस सेवा का विचार लेकर आए। हम एक फोन नंबर जारी करेंगे ताकि लोग जब भी किसी पेड़ को बुरी हालत में देखें तो हमसे संपर्क कर सकें।"

चंडीगढ़ में पर्यावरण विभाग ( Environment department ) के निदेशक देवेंद्र दलाई ने कहा, "बस चंडीगढ़ के पर्यावरण भवन को कॉल करने की जरूरत होगी और विशेषज्ञों के साथ एक विशेष वाहन लोकेशन पर पहुंचेगा और जरूरतमंद पेड़ों की मदद करेगा। सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और हम बहुत जल्द सेवा शुरू कर देंगे।"

We will issue a dedicated phone number where people can inform the department if they come across any such sick tree. The department will send experts for treatment of the tree: Debendra Dalai, Director, Chandigarh Environment Department https://t.co/RsyVDvm8Ss