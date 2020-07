Earthquake: असम में अभी-अभी आया भूकंप, 37 घंटे में 7 बार हिली देश की धरती

नई दिल्ली। पिछले कुछ माह से देश में भूकंप आने की रफ्तार अपेक्षाकृत तेज होने की रिपोर्ट ( latest report on earthquake in india ) है। बुधवार दोपहर को भी पूर्वोत्तर के राज्य असम में भूकंप के झटके ( Tremors felt ) महसूस किए गए। रिक्टर स्केल ( richter scale ) पर भूकंप की तीव्रता 2.7 रिकॉर्ड की गई। हालांकि अभी तक इस भूकंप ( Earthquake ) से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। वहीं, बीते 37 घंटों के भीतर इस भूकंप को मिलाकर भारत ( earthquake in india ) में सात बार धरती हिली है।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक बुधवार दोपहर 2 बजकर 26 मिनट पर असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 2.7 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र असम के तेजपुर के दक्षिण-पूर्व में 49 किलोमीटर दूर जमीन के 35 किलोमीटर भीतर था।

Earthquake of magnitude 2.7 on the Richter Scale occurred 49 km Southeast of Tezpur, Assam, today at 14:26 IST: National Centre for Seismology pic.twitter.com/gb3mNfCOQR — ANI (@ANI) July 8, 2020

वहीं, इससे पहले बुधवार तड़के 5.19 बजे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर से 71 किलोमीटर पूर्व में भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र जमीन के 150 किलोमीटर अंदर था। बुधवार को इससे पहले रात 2.12 बजे जम्मू एवं कश्मीर में रिक्टर स्केल पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। राजौरी के पश्चिम दक्षिण पश्चिम में 84 किलोमीटर दूर आए इस भूकंप का केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर भीतर बताया गया है।

इससे पहले मंगलवार को महज 38 मिनट के भीतर चार बार भूकंप ( frequent earthquakes ) आया। मंगलवार की शुरुआती रात को 1.33 बजे अरुणाचल प्रदेश में तवांग से 90 किलोमीटर उत्तर उत्तर पूर्व में रिक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता के भूकंप ( earthquake tremors ) ने लोगों को नींद से जगा दिया। इस भूकंप का केंद्र जमीन के 170 किलोमीटर भीतर था। इस भूकंप से महज 13 सेकेंड पहले यानी 1.33 बजकर 3 सेकेंड पर लद्दाख के करगिल में भूकंप के झटकों ने धरती को हिलाया। भारतीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक करगिल के उत्तर-उत्तर पूर्व में 359 किलोमीटर दूर आए इस भूकंप का केंद्र जमीन के 100 किलोमीटर भीतर था।

इस भूकंप से करीब 20 मिनट पहले उत्तराखंड के उत्तरकाशी से 57 किलोमीटर उत्तर में भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर 3.2 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र जमीन के महज 7 किलोमीटर अंदर रिकॉर्ड किया गया है। मंगलवार रात की शुरुआत के साथ पहला भूकंप जम्मू एवं कश्मीर में आया। यहां के राजौरी के पश्चिम दक्षिण पश्चिम में 78 किलोमीटर दूर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.3 दर्ज की गई। इस भूकंप का केंद्र जमीन के 5 किलोमीटर भीतर बताया गया है।