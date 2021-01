भाजपा को चुनाव में टक्कर देने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने वाम मोर्चे और कांग्रेस से मांगा साथ

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को वाम मोर्चे और कांग्रेस से भाजपा की सांप्रदायिक एवं विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में साथ देने की अपील की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दोनों पार्टियों से मिलकर चुनाव लड़ने का आह्वान किया है। राज्य की 294 विधानसभा सीटों पर अप्रैल.और मई में चुनाव होने वाले हैं।

If the Left and the Congress are genuine anti-BJP forces, they should lineup behind TMC as it is the only party which is fighting against the divisive politics of the BJP: TMC MP Sougata Roy in Kolkata pic.twitter.com/sTuzYvTMeY