केरल में Triple Lockdown की घोषणा, सबकुछ रहेगा बंद, 1 साल तक लागू रहेंगे सख्त नियम

नई दिल्ली।

coronavirus देशभर में कोरोना का संक्रमण ( Covid-19 ) तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब तक कुल 6,97,413 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 19693 लोगों की मौत ( Coronavirus Cases ) हो चुकी है। इसी बीच केरल सरकार ने ( Kerala Government ) कोरोना संक्रमण रोकने के लिए ट्रिपल लॉकडाउन ( Triple Lockdown in Kerala ) की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइंस ( Lockdown Guidelines ) भी जारी की है। सरकार ने लॉकडाउन के कुछ नियमों को अगले एक साल तक के लिए लागू किया है।

तिरुवनन्तपुरम में लागू होगा ट्रिपल लॉकडाउन

केरल ( Kerala ) सरकार ने राजधानी तिरुवनन्तपुरम में अगले एक हफ्ते के लिए ट्रिपल लॉकडाउन ( Triple Lockdown ) लागू किया है। ट्रिपल लॉकडाउन के दौरान सरकार ने नियमों को और ज्यादा सख्त बना दिया है। नियमों के मुताबिक, शहर में जरूरी सेवाओं को छोड़कर हर गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके अलावा सभी सड़कें पूरी तरह से बंद रहेंगी। वाहनों की आवाजाही पर सख्त पाबंदी होगी। केवल जरूरी काम से ही लोग बाहर निकल सकेंगे। सरकार ने साफ कहा है कि लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Kerala: 'Triple lockdown' (more restrictions) in force in Thiruvananthapuram Corporation area from 6 am today for a week. Shops selling essential items exempted. Major roads leading to the city, except for an entry and exit road, will also remain closed. #COVID19 pic.twitter.com/dk31iZoiD5