त्रिपुरा में बाढ़ से बेघर हुए सैकड़ों लोग, NDRF की 22 टीमें तैनात

नई दिल्‍ली। त्रिपुरा में बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ से भारी संख्‍या में लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्‍थानों पर पहुंचाने के लिए राहत एवं बचाव कार्य जारी है। बाढ़ से सबसे ज्‍यादा प्रभावित धर्मनगर में एनडीआरएफ की 22 टुकड़ियां तैनात की गई हैं।

युद्धस्‍तर पर काम करने के निर्देश

राज्‍य प्रशासन के अधिकारियों ने बताया है कि बाढ़ से बिगड़े हालात पर काबू पाने के लिए राहत दल को युद्धस्‍तर पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर और बारिश नहीं होती है तो 24 घंटे के अंदर स्थिति को नियंत्रित कर लिया जाएगा। अभी तक आठ राहत शिविरों में 350 से ज्‍यादा लोगों पहुंचाया गया है।

Tripura: 22 ndrf teams have been deployed in Dharmanagar following heavy rainfall that led to flash flood in the area. State Admn says,"We're expecting to bring situation under control in next 24 hrs if it doesn't rain anymore.There are more than 350 ppl in 8 relief camps."(25.5) pic.twitter.com/jfHNlIZYo0