तुषार गांधी का बड़ा बयान, टुकड़े-टुकड़े गैंग के हाथ में देश की सत्ता

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर ( NRC ) को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। खास बात यह है कि विरोध प्रदर्शनों के बीच एक बार टुकड़े-टुकड़े गैंग के चर्चे शुरू हो गए हैं।

महात्मा गांधी ( Mahatma Gandhi ) के पड़पोते तुषार गांधी ( Tushar gandhi ) ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अपने इस ट्वीट में उन्होंने कहा है, 'टुकड़-टुकड़े गैंग इस समय केंद्र की सत्ता में है।' उन्होंने ये ट्वीट बीजेपी अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह ( Home Minister Amit Shah ) के बयान के बाद किया है।





The Tukde Tukde Gang is currently in power at the Centre.