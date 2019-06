हरियाणा: इमारत में लगी आग, ऊपरी मंजिल के स्कूल में 2 बच्चों समेत 3 की मौत

नई दिल्ली। हरियाणा के फरीदाबाद की डबुआ कालोनी में शनिवार को इमारत में आग लग गई। जिस इमारत में आग लगी उसकी एक मंजिल पर कपड़े का गोदाम था और ऊपर की मंजिल पर स्कूल का संचालन होता था। शनिवार को कपड़े की गोदाम में लगी आग से उठे धुएं से दम घुटकर दो बच्चों समेत स्कूल संचालक की पत्नी की मौत हो गई।

Haryana: 3 people, including 2 children, at AND Convent School died after a Fire broke out there&a cloth godown located below it in Dabua Colony of Faridabad , today. Police say, "Fire dept is here, situation now under control, we'll ascertain the cause of fire." pic.twitter.com/CKjX5u99kU