Coronavirus: ओडिशा में 650 बेड वाले दो कोविड-19 अस्पताल बनकर तैयार, मरीजों का होगा मुफ्त इलाज

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई को लेकर ओडिशा सरकार ने प्रदेश वासियों को बड़ी सौगात दी है। भुवनेश्वर कीम्स में 500 बेड वाले कोविड-19 और कटक में 150 बेड वाले कोविड-19 अस्पताल बनाया गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों अस्पतालों का उद्घाटन किया। दोनों विशेष अस्पतालों में कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा।

सरकार के निर्देश पर 1 सप्ताह में दोनों अस्पताल बनकर तैयार

कोरोना वायरस को लेकर पिछले दिनों ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा था कि ओडिशा देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां कोरोना मरीजों के लिए सबसे बड़ा और पहले अस्पताल खोला जाएगा। इसी सिलिसिले में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अपील पर एक सप्ताह के अंदर भुवनेश्वर में 500 बेड वाले कोविड-19 और कटक में 150 सीट वाले अस्पताल तैयार किया गया।

भुवनेश्वर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (कीम्स) अस्पताल में 500 बेड और कटक के अश्विनी अस्पताल में 150 बेड के विशेष कोरोना अस्पताल बनाए गए हैं। यह दोनों विशेष कोविड अस्पताल ओडिशा खदान निगम की मदद से तैयार हुआ है।

Odisha: Two dedicated hospitals, with 650 beds capacity, operationalised to provide free treatment to #COVID19 patients in Bhubaneswar &Cuttack today. Visuals from COVID-19 Hospital of Kalinga Institute of Medical Sciences (KIMS) in Bhubaneswar. The state has four #COVID19 cases. pic.twitter.com/w5nYR6ynn0