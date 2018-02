जम्मू कश्मीर से 2 आतंकी गिरफ्तार, पाकिस्तान में ली थी ट्रेनिंग

बारामूला: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बारामूला से दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है। दोनों आतंकी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे थे। आतंकियों को पाकिस्तान की ओर से वीजा मुहैया कराया गया था। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने मिलकर यह बड़ी कार्रवाई की है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है कि यह आतंकी किस रास्ते जम्मू कश्मीर में घूसे थे।

पाकिस्तान में ली थी ट्रेनिंग

पुलिस पूछताछ में दोनों आतंकी ने कबूल की है कि वे घाटी में बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे और पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग भी ली है। पाकिस्तानी युवाओं के साथ आतंक की ट्रेनिंग ली थी। उनमें से ज्यादातर बलूचिस्तान के रहने वाले थे। जबकि कई लड़के सिर्फ 10 साल के ही थे। पुलिस ने बताया कि जांच में सामने आया है कि नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग ने गिरफ्तार दोनों आतंकवादियों को पाकिस्तानी वीजा दिया था।

2 Pakistan trained terrorists arrested in Baramulla by Police, Army and CRPF. They had gone to Pakistan on valid Pakistani visa to obtain arms training there for undertaking terrorist activities in the valley: Baramulla Police

On questioning the duo revealed that they had undergone terrorist training in Pakistan along with large number of Pakistani boys and most of them from Balochistan and as young as 10 years old: Baramulla Police