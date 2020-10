JK: पाकिस्तान की ओर से कुपवाड़ा में भारी गोलीबारी, इतने जवान जवान शहीद, भारतीय सैनिकों का भी कररा जवाब

नई दिल्ली। पूरी दुनिया इन दिनों कोरोना वायरस संकट से जूझ रहा है। वहीं, दूसरी ओर पाकिस्तान ( Pakistan ) अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की ओर से कुपवाड़ा ( Kupwara ) में एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन ( Ceasefire Violation ) किया गया है। पाक की ओर से भारी गोलीबारी में दो जवान शहीद हो गए हैं। जबकि, चार जवान घायल बताए जा रहा है। घायलों को पास के हॉस्पिटल में इलाज जारी है।

कुपवाड़ा में दो जवान शहीद

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार सुबह पाकिस्तान की ओर से कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी की गई। इस ताबड़तोड़ फायरिंग में भारत के दो जवान शहीद हो गए, जबकि चार जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं, भारतीय सेना की ओर से भी पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। घायल जवानों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस घटना को लेकर अभी ज्यादा जानकारी का इंतजार है। लेकिन, इस हमले से एक बार फिर घाटी में तनाव का माहौल बन गया है। क्योंकि, पाकिस्तान की ओर से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही आतंकियों को घुसपैठ कराने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन, भारत की ओर से पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया जा रहा है।

Jammu and Kashmir: Two soldiers died, four injured after Pakistan initiated an unprovoked ceasefire violation along LoC in Nowgam Sector, Kupwara this morning. Indian Army is retaliating.