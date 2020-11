दिल्ली में जैश-ए-मोहम्मद के दो संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद के दो संदिग्ध आतंकवादियों को दक्षिणपूर्वी दिल्ली के सराय काले खां इलाके से गिरफ्तार किया है।

अधिकारियों ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आतंकियों में 22 वर्षीय अब्दुल लतीफ मीर बारामूला जिले का रहने वाला है। वह डोरू गांव का निवासी है। वहीं 20 वर्षीय मोहम्मद अशरफ खटाना कुपवाड़ा जिले का है। वह हाट मुल्ला गांव का रहनेवाला है।

CRPF alerts troops after police arrested two suspected militants from Delhi



Read @ANI Story | https://t.co/1AQ4dz6HVb pic.twitter.com/Tp7lN74HSW