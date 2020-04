जम्मू-कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी, शोपियां एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में पिछले एक महीने के अंदर आतंकी गतिविधियां फिर से एक्टिव हो गई है। भारतीय सुरक्षाबलों को बुधवार तड़के बड़ी कामयाबी मिली। बीती रात से चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक, ये एनकाउंटर मेल्होरा के जानपोरा गांव में चल रहा था। मारे गए आतंकियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है।

सेना ने गांव की घेराबंदी कर चलाया ऑपरेशन

भारतीय सेना को मंगलवार की शाम मेल्होरा गांव में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और एसओजी की टीम ने गांव की घेराबंदी कर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया।

सेना ने पहले आतंकियों को दिया सरेंडर का विकल्प

आतंकियों ने जब खुद को घिरते हुए देखा तो वो एक मकान में जा छिपे और सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी। पहले तो सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन आतंकियों की तरफ से फायरिंग होती रही। आखिर एनकाउंटर में दोनों आतंकी मारे गए। हालांकि खबर लिखे जाने तक इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है।

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी शोपियां में 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। पिछले एक महीने के अंदर दक्षिण कश्मीर में छह आतंकवादियों को मार गिराया गया है।

Jammu And Kashmir: Two terrorists have been killed in Operation Melahura in Shopian earlier this morning. The operation is still going on. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/EwkzQEb5BB