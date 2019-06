पंजाब: मौत पर फतह नहीं पा सका दो साल का फतेहवीर, 109 घंटे बाद बोरवेल से निकला था बाहर

नई दिल्ली। करीब 109 घंटे से पंजाब के संगरूर में 125 फीट गहरे बोरवेल में फंसे दो वर्षीय मासूम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया । लेकिन, हॉस्पिटल में मासूम फतेहवीर सिंह जिदंगी से जंग हार गया और उसकी मौत हो गई।

Two-year-old Fatehveer Singh, who had fallen into a Borewell in Sangrur , has passed away. https://t.co/wMn4IAhJJe

वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि इस विषम परिस्थिति से लड़ने के लिए वाहेगुरु पीड़ित परिवार को ताकत दें।

Punjab CM Cpt Amarinder Singh tweets, "Very sad to hear about tragic death of young Fatehveer. I pray Waheguru grants his family strength to bear this huge loss. Have sought reports from all DCs regarding any open bore well, so such terrible accidents can be prevented in future." pic.twitter.com/9aLrDI21zc