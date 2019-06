पंजाब: 4 दिन से बोरवेल में फंसा 2 साल का मासूम, आज आ सकता है बाहर

नई दिल्ली। चार दिनों से मौत से जंग लड़ रहा 2 साल का मामसू अभी तक बोरवेल में कैद है। रेस्क्यू ऑपरेशान लगातर जारी है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम इलाके के भगवानपुरा गांव में 150 फीट गहरे बोरवेल के गड्ढे में गिरा दो साल बच्चा आज बाहर आ सकता है। बता दें कि बोरवेल में फंसे बच्चे का नाम फतेहवीर सिंह है। बीते गुरुवार को खेलते समय वह बोरवेल में जा गिरा था।

खबरें की माने तो रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी पड़ाव पर है। बच्चे को बाहर निकालने के लिए टनल बनाने का काम पूरा हो चुका है। सेना और एनडीआरएफ की टीम चार दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बचावकर्मियों की कड़ी मशक्त का फल आज मिल सकता है और बच्चा बाहर आ जाएगा।

डॉक्टरों और एंबुलेंस की टीम तैनात

बता दें कि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। डॉक्टरों और एंबुलेंस की टीम मौके पर मौजूद है। रविवार को एंबुलेंस टीम को साथ में लेकर अस्पताल ले जाने तक के रास्ते का मुआयना भी किया गया था। ताकि पहले से ही यह देख लिया जाए कि किसी भी तरह की इमरजेंसी की हालत में बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना पड़े तो किस रास्ते से जाए की कोई परेशानी ना हो।

चालीस फीट खोदा गया जमीन

फतेहवीर को बचाने के लिए कई जेसीबी मशीने और ट्रैक्टर भी लगाई गई है। इन मशिनों की मदद से मिट्टी हटाई गई और बोरवेल के पास करीब चालीस फीट जमीन खोदा गया है और चौड़ी पाइप जमीन में डाली गई है।

फतेहवी के रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो भी सामने आया था। इस वीडियो में बच्चे का हाथ दिख रहा है, जो सूजा नजर आ रहा है।

Just in ; Cc tv footage of 2 year old #FatehveerSingh is still trapped inside 150-ft deep Borewell in #Bhagwanpura #Sangrur #Punjab. For last about 30 hours Rescue operations are on to pull-out him from Borewell. @capt_amarinder pic.twitter.com/AuDppDdKmi