कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उद्धव ने लिया फैसला,सभी धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि राज्य में सभी धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा। इस दौरान उन्होंने जनता से अपील की है कि वे भीड़ वाली जगहों पर न जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क को जरूर पहने। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कमी नहीं देखने को मिल रही है। यहां पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं।

We have opened all religious places in the state but my appeal to the public is not to crowd them: Maharashtra CM Uddhav Thackeray pic.twitter.com/rS2KbL5zhG