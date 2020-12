उद्धव ने किसानों को 'आतंकी' कहने पर जताई आपत्ति, कहा- ऐसे लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं

मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो लोग अन्नदाता को ‘आतंकी’ कह रहे हैं वे इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल है। मगर मैं पूछता हूं कि तो दिल्ली में क्या हो रहा है? आप अन्नदाता को ‘आतंकवादी’ कह रहे हैं।

रविशंकर प्रसाद बोले, कृषि कानून के फायदों को लेकर किसानों को करेंगे जागरूक

Devendra Fadnavis alleged that there is an undeclared emergency in Maharashtra. So, what is happening in Delhi? You are calling 'annadata' as terrorists. Anyone who calls farmers as terrorists is not worth being called a human: Maharashtra CM Uddhav Thackeray pic.twitter.com/or4pc8PNgM