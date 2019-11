राम मंदिर फैसले पर उद्धव ठाकरे का बयान, कहा- 24 नवंबर को जाऊंगा अयोध्या

नई दिल्ली। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विवादित जमीन पर रामलला का हक माना है। कोर्ट का फैसला आते ही विवादित जमीन पर राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने सरकार को तीन महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने अयोध्या जाने की घोषणा भी कर दी है।

उद्धव ठाकरे ने कहा सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है। आज का फैसला भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट का यह फैसला सबको स्वीकार है। उद्धव ने कहा कि कोर्ट का फैसला आ चुका है और अगामी 24 नवंबर को मैं अयोध्या जाऊंगा। इससे पहले शिवसेन नेता संजय राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब पहले मंदिर बनेगा, फिर महाराष्ट्र में सरकार बनेगी। संजय राउत ने ट्वीट किया,'पहले मंदिर फिर सरकार!!! अयोध्या में मंदिर, महाराष्ट्र में सरकार...जय श्रीराम!!! हालांकि, सरकार बनाने को लेकर संजय राउत ने कुछ नहीं कहा।

Shiv Sena chief Uddhav Thackeray: Today's day will be written in golden letters in the history of India. Everyone has accepted the verdict. I will be going to Ayodhya on 24 November. #AyodhyaVerdict pic.twitter.com/SzYGSdw0Rm