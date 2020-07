UGC ने जारी की नई गाइडलाइन, जानिए कब होंगे यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर के Exam, जानिए जरूरी बातें

Highlights

- यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन (UGC Guidelines for University Exams 2020) (UGC) ने ग्रेजुएशन/ पोस्‍ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के एग्जाम कैंसल (Exam) न करने का फैसला लिया है

- इस परीक्षा की तारीख बदल दी जाएगी

- इसके तहत यूनिवर्सिटीज (UGC New Guidelines for Final Year Exams 2002) के फाइनल ईयर के एग्जाम सितंबर के अंत तक यानी 30 सितंबर तक कराए जा सकेंगे