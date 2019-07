हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर बोले उज्जवल निकम, दुनिया को 'बेवकूफ' बना रहा पाकिस्तान

नई दिल्ली। 26/11 मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद ( Hafiz Saeed arrest ) को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने हाफिर सईद को लाहौर से गिरफ्तार किया है। हाफिज की गिरफ्तारी पर 26/11 मामले में सरकारी वकील उज्जवल निकम ( Ujjwal Nikam ) का बड़ा बयान आया है। निकम के मुताबिक पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया को 'बेवकूफ' कर रहा है।



सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कहा है कि पाकिस्तान हाफिज सईद ( pakistan hafiz saeed ) की गिरफ्तारी के जरिये एक बार फिर दुनिया आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है।

आपको बता दें कि उज्जवल निकम भारत सरकार के वकील हैं जो 26/11 मुंबई हमले मामले समेत कई मर्डर और आतंकी मामलों की0 पैरवी कर चुके हैं।

आखिर पाकिस्तान को झुकना पड़ा, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद गिरफ्तार





Ujjwal Nikam, special public prosecutor in the 26/11 Mumbai terror attack case on arrest of Hafiz Saeed: Pakistan is fooling the world that they have arrested him, we have to see how they produce evidence in courts and how efforts are made to convict him, otherwise it is a drama. pic.twitter.com/tvRToS0j6q