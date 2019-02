नई दिल्ली: मोदी सरकार को एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल हुई है। भारत के आर्थिक भगोड़ा और बैंक कर्ज घोटाले के फरार आरोपी विजय माल्या को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। ब्रिटेन सरकार ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। माल्या को अपील करने के लिए 14 दिन की मोहलत है। 9 हजार करोड़ रुपए के घोटाला का आरोपी विजय माल्या शराब कंपनी किंगफिशर का मालिक है। बता दें कि लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी।

United Kingdom Home Office: The Home Secretary has formally signed the extradition order for vijay mallya . Mallya can formally begin his appeal process. pic.twitter.com/trA3uHbFvK