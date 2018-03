नई दिल्ली। गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का किला ढह गया। जिस सीट पर पिछले 29 साल से बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, उस सीट पर समाजवादी पार्टी के 29 साल के प्रत्याशी ने अप्रत्याशित जीत दर्ज कर ली। हैरान करने वाले चुनावी नतीजों पर सोशल मीडिया पर लोगों ने बीजेपी की खिंचाई शुरुर कर दी। इसे लेकर कई तरह की जोक्स और मीम भी बन गए। देश की जानी मानी लेखिका शोभा डे ने भी शायद मजे लेने के चक्कर में एक ट्वीट कर दिया। जो देखते ही देखते इंटरनेशनल मुद्दा बन गया और यूनेस्को को खुद आगे आना पड़ गया।

शेयर किया था यूनेस्को का सर्टिफिकेट!

दरअसल हुआ ये कि 15 मार्च की रात 8 बजकर 11 मिनट पर शोभा डे ने एक यूनेस्को से मिलता जुलता एक सर्टिफिकेट शेयर किया। इसमें लिखा है कि मार्च 2018 के बाइपोल्स के नतीजों के बाद यूनेस्को ने गोरखपुर को भारत का पहला स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया है। इस सर्टिफिकेट पर यूनेस्को की पूर्व डायरेक्टर जनरल इरीनी बोकोवा के हस्ताक्षर भी हैं। शोभा डे तो ट्वीट करके भूल गईं लेकिन सोशल मीडिया के पंडितों की नजर उसपर पड़ गई। 16 मार्च को एक यूजर्स ने इसकी जानकारी टि्वटर करके यूनेस्को को दे दी।

@irinabokova Can you please confirm if you have signed below Certificate of Declaration? @UNESCO @HighBPNews https://t.co/D3NBC4Iqzo

यूनेस्को ने कहा, फर्जी है सर्टिफिकेट

17 मार्च को यूनेस्को की नजर पड़ी को असली विवाद शुरू हो गया। यूनेस्को ने खुद ट्वीट कर शोभा डे द्वारा शेयर किए गए सर्टिफिकेट पर सफाई दी। यूनेस्को ने लिखा कि यह सर्टिफिकेट पूरी तरह फेक है। यूनेस्को ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। इसे हमारी जानकारी में लाने के लिए धन्यवाद।

@DeShobhaa Dear All, we would just like to inform you that this certificate is fake. There has not been such declaration at all from @UNESCO. Thank you for taking this into consideration. Best regards,