कृषि कानूनों की तारीफ कर बोले नरेंद्र तोमर, किसानों को मंडियों की बेड़ियों से मिलेगी आजादी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से लाए तीन कृषि कानूनों को लेकर जारी किसानों के आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

इस दौरान उन्होंने कृषि कानूनों पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि किसानों की चिंता वाले प्रावधानों को बेहतर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है।

The government wanted to liberate the farmers of the shackles of mandi so that they could sell their produce anywhere, to anyone, at his own price, outside the purview of mandi: Agriculture Minister Narendra Singh Tomar#FarmLaws pic.twitter.com/urjzhX6HUs