केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले - आज निकल सकता है समस्या का समाधान

नई दिल्ली। कृषि कानूनों मे मुद्दे पर किसान संघों के नेताओं से आठवें दौर की बातचीत शुरू होने से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि हम आज इस समस्या का एक सकारात्मक समाधान निकाल पाएंगे। हम बैठक में सभी मुद्दों पर बिंदुवार चर्चा करेंगे।

I am hopeful that we will find a positive solution today. We will discuss all issues in the meeting: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar on today's talks with farmers pic.twitter.com/fxnQDS2KKx