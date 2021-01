केंद्रीय मंत्रीमंडल की बुधवार को बैठक, कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

नई दिल्ली। देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कृषि कानून जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उपवर्गीकरण के संबंध में आयोग के कार्यकाल को आगे बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा कर सकता है।

Union Cabinet meeting scheduled to be held tomorrow via video conference.