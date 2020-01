मोदी कैबिनेट में लिए गए कई अहम फैसले, पूर्वोत्तर में गैस ग्रिड और नीलांचल इस्पात विनिवेश को मंजूरी

नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ( Modi Cabinet ) ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें दो सबसे बड़े फैसले पूर्वोत्तर राज्य को लेकर लिया गाय है। कैबिनेट ने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड ( Neelachal Ispat Nigam Limited ) को बेचने की मंजूरी दे दी है। वहीं, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में गैस ग्रिड तैयार करने का भी फैसला हुआ है। रेलवे के लिए इंग्लैंड के साथ एनर्जी को लेकर समझौते को भी कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है।

इसके अलावा केन्द्रीय कैबिनेट ने गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद संस्थान को इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टन्स देने का फैसला भी किया है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड ( NINL ) में विनिवेश का जो फैसला हुआ है, उसके तहत MMTC, NMDC BHEL आदि के शेयर के कुछ हिस्से का विनिवेश किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से नीलांचल स्टील प्लांट का विस्तार होगा। सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में 9,265 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही 1,656 किलोमीटर लंबी गैस ग्रिड के निर्माण के लिये 5,559 करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा देगी।

