भारत में 76 लाख से ज्यादा लोगों ने Corona को हराया, रिकवरी दर 92 प्रतिशत

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि भारत में कोरोना कुल केसों की संख्या बढ़कर 82,67,623 हो गई। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 58,323 लोगों कोरोना मात दी है। जबकि 490 लोगों ने इस गंभीर बीमारी से अपनी जान गंवाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में कोरोना की साप्ताहिक सकारात्मक दर 4.4 प्रतिशत है, जबकि डेली सकारात्मकता दर 3.7 प्रतिशत है

Recovery rate is near 92% & cumulative positive rate is 7.4%. Cases per million population are at 5991. #COVID19 deaths are at 89 deaths/million population which is lower if compared globally. Active cases are around 5,41,000 now: Rajesh Bhushan, Secretary, Union Health Ministry https://t.co/EcFk6oUnRg pic.twitter.com/GvlHNpxwln