50 वर्षों में जितना काम नहीं हुआ,उतना काम मोदी सरकार ने छह सालों में किया: अमित शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बीते 50 वर्षों में जितना काम नहीं हुआ,उतना काम मोदी सरकार ने छह सालों में करके दिखाया है। अमित शाह ने कहा कि वह आने वाले दिनों में सीमा पर जवानों के साथ रहने वाले हैं।

Union Home Minister Amit Shah says infrastructure development in country's border areas in last 6 years under Modi govt has been much more than what was done in previous 50 years