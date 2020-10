Festive Season में Local For Vocal का ट्रेंड, Nitin Gadkari ने लॉन्च किए खादी के जूते

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) के वोकल फॉर लोकल ( Local For Vocal ) और आत्म निर्भर भारत अभियान ( Self reliant india campaign ) के अंतर्गत अब खादी के जूते भी बाजार में आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ( Union Minister Nitin Gadkari ) ने सोमवार को खादी के जूते लॉंच कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार MSME मंत्रालय खादी को प्रमोट करने के लिए नए-नए कदम उठा रहा है। खादी के जूतों की लॉचिंग भी इसी पहल का हिस्सा मानी जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन अपने मन की बात कार्यक्रम में स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करने की बात की थी।

गौरतलब है कि इन दिनों कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते देश भर में खादी के मास्क और अन्य सामान का बडे स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब चूंकि त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में सरकार ने खादी के जूते भी लॉंच कर दिए हैं।